Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,8 миллиона рублей

Мессенджер Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей из-за неудаления информации с призывами к экстремизму. Также компания получила штраф в размере 3,8 миллиона рублей за распространение и неудаление заведомо ложных данных о российской армии, продаже алкоголя и табака, распространение и продажу персональных данных.





10 февраля в Роскомнадзоре подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения законов и обеспечения безопасности данных россиян.





Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».





Он привел в пример Иран, где власти в 2018 году запретили пользоваться платформой, однако «большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру».