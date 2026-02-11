Новости
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,8 миллиона рублей
Мессенджер Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей из-за неудаления информации с призывами к экстремизму. Также компания получила штраф в размере 3,8 миллиона рублей за распространение и неудаление заведомо ложных данных о российской армии, продаже алкоголя и табака, распространение и продажу персональных данных. 


10 февраля в Роскомнадзоре подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения законов и обеспечения безопасности данных россиян.


Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».


Он привел в пример Иран, где власти в 2018 году запретили пользоваться платформой, однако «большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру». 

