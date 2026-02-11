В анапском техникуме за пару недель до трагедии первокурсников учили, как бороться с буллингом

В конце января в Анапском индустриальном техникуме, где студент сегодня, 11 февраля, устроил стрельбу, проводили занятия на тему борьбы с травлей. В тренинге участвовали первокурсники.





На сайте учебного заведения отмечается, что «цель мероприятия — не просто дать определение буллингу, а научить студентов распознавать границы между шуткой и агрессией».





Организаторы указали, что студенты «отрабатывали навыки: в формате ролевых игр практиковали техники психологического отпора и экологичного выхода из конфликтных ситуаций».





«В ходе мероприятия ребята посмотрели и обсудили фильм «Интервью с собой», поиграли в настольную карточную игру «Антибуллинг» (автор М. Рупасова). <...> Мы хотим, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя в стенах техникума защищенным», — сказано на сайте Анапского индустриального техникума. Публикация датирована 27 января.





Еще раньше в январе инспектор по делам несовершеннолетних провела для первокурсников профилактическую беседу. Одна из тем — профилактика суицидального поведения, вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение и совершение преступлений.





Мотивы нападавшего в техникуме в Анапе пока неизвестны. В последние недели в России участились нападения на образовательные учреждения. Эксперты, с которыми общался Daily Storm, называли среди причин нападений на школы в прошлые годы травлю учеников.