Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что при стрельбе в техникуме погиб охранник

Охранник Индустриального техникума в Анапе стал жертвой нападения, он первым принял удар на себя, но успел вызвать на место силовиков, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.


По предварительной информации, еще два человека получили ранения средней тяжести. 


Глава региона поблагодарил сотрудников Росгвардии, которые «оперативно среагировали и не допустили больших жертв».


В Анапском индустриальном техникуме второкурсник, который учится здесь на автомеханика, открыл огонь в холле. Молодой человек 2008 года рождения был вооружен. Его мотивы выясняются. 

