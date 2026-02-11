Стрельба произошла у техникума в Анапе, ранены два человека

По неподтвержденной информации, два человека ранены при стрельбе рядом с индустриальным техникумом в Анапе на улице Промышленной. Об этом пишут Telegram-каналы.





Силовики задержали нападавшего. По предварительным данным, это молодой человек 2008 года рождения, он был вооружен. Его мотивы выясняются.





Пострадавшим оказывается помощь. Об их состоянии не сообщается. Территория перекрыта.





По словам очевидцев, студенты, услышав стрельбу, забаррикадировались в здании техникума.





3 февраля учащийся 9-го класса напал на гимназию в Уфе. Пострадал один человек, злоумышленника задержали. Он был вооружен травматом.