Новости
Новости 18+
St
Стрельба произошла у техникума в Анапе, ранены два человека
18+
Предварительно, силовики задержали юношу 2008 года рождения undefined
Новости

Стрельба произошла у техникума в Анапе, ранены два человека

Предварительно, силовики задержали юношу 2008 года рождения

По неподтвержденной информации, два человека ранены при стрельбе рядом с индустриальным техникумом в Анапе на улице Промышленной. Об этом пишут Telegram-каналы. 


Силовики задержали нападавшего. По предварительным данным, это молодой человек 2008 года рождения, он был вооружен. Его мотивы выясняются.


Пострадавшим оказывается помощь. Об их состоянии не сообщается. Территория перекрыта.


По словам очевидцев, студенты, услышав стрельбу, забаррикадировались в здании техникума.


3 февраля учащийся 9-го класса напал на гимназию в Уфе. Пострадал один человек, злоумышленника задержали. Он был вооружен травматом. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#стрельба #анапа #техникум
Загрузка...
Загрузка...