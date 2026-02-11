Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов заявил, что одним из управленцев-практиков, способных решать широкий круг стратегических задач развития России, стал мэр Москвы Сергей Собянин.





Эксперт отметил, что у Собянина большой опыт. На посту градоначальника он активно вовлечен в формирование федеральной политики.





«Например, уже в марте 2020 года, в первые недели начала пандемии в России, он возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением COVID-19. А в октябре 2022 года по поручению президента стал координировать работу регионов по обеспечению потребностей Вооруженных сил», — пишет Орлов.





По его словам, в команде президента России Владимира Путина Собянин стал одним из ключевых специалистов и по антикризисному реагированию, и по планированию долгосрочных программ развития. Он выступает в роли одного из ключевых архитекторов федеральной политики, затрагивающей приоритеты индустриального развития, убежден эксперт.





Сергей Собянин многие перспективные направления, которые он развивал в 2000-е в федеральных органах власти, вывел на новый уровень, будучи мэром Москвы, создавая модели, которые затем были масштабированы на другие регионы, указал Орлов.





Он добавил, что необходима дальнейшая трансформация экономики и технологической базы России для реагирования на вызовы 2030-2040-х годов и «Собянин может стать символом и драйвером этой политики».