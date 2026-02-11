«Представить такое невозможно»: Песков усомнился, что связь в зоне СВО обеспечивается через Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения военных блогеров о сложностях из-за замедления мессенджера Telegram.





«Ну вы знаете, я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — сказал он.





Говоря о ситуации с мессенджером, Песков заявил, что «закон нужно выполнять».





«Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании, которые оказывают услуги в этой области, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакции не следует, то Роскомнадзор принимает меры в соответствии с законодательством», — пояснил Песков.





О возможных последствиях замедления Telegram для военных высказался в том числе военкор Андрей Медведев. По его словам, «у нас в армии явные проблемы со Starlink, а все горизонтальные связи подразделений выстроены на базе Telegram-чатов, и на них же выстроены самопальные разведывательно-ударные комплексы».





Канал «Два майора» написал, что Telegram «остается во многом едва ли не единственным способом связи в действующих войсках, организует работу межведомственных мобильных огневых групп».