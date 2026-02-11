В Казахстане Нурлана Сабурова могут проверить на возможное финансирование СВО

Комика Нурлана Сабурова могут проверить в Казахстане на возможное финансирование специальной военной операции. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности страны.





По словам заместителя генерального прокурора Галымжана Койгелдиева, проверка комика Комитетом национальной безопасности Казахстана может пройти по уголовной статье о наемничестве.





Недавно в Сети обратили внимание на ролик, в котором Сабуров, как утверждается, передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», которое участвует в боевых действиях на стороне России.





Кадры 7 июля 2025 года опубликовала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. 9 февраля этого года она удалила видео, то есть через несколько дней после того, как Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.





Казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что подал заявление в Генпрокуратуру страны из-за возможного финансирования Сабуровым действий РФ на Украине.





В качестве причин запрета на въезд стендаперу в Россию называли критику СВО, нарушение миграционного и налогового законодательства, об этом писал ТАСС со ссылкой на источники.