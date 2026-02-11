Новости
Новости 18+
St
В Казахстане Нурлана Сабурова могут проверить на возможное финансирование СВО
18+
Санкции статьи о наемничестве предусматривают от 7 до 12 лет тюрьмы undefined
Новости

В Казахстане Нурлана Сабурова могут проверить на возможное финансирование СВО

Санкции статьи о наемничестве предусматривают от 7 до 12 лет тюрьмы

Комика Нурлана Сабурова могут проверить в Казахстане на возможное финансирование специальной военной операции. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности страны. 


По словам заместителя генерального прокурора Галымжана Койгелдиева, проверка комика Комитетом национальной безопасности Казахстана может пройти по уголовной статье о наемничестве. 


Недавно в Сети обратили внимание на ролик, в котором Сабуров, как утверждается, передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», которое участвует в боевых действиях на стороне России. 


Кадры 7 июля 2025 года опубликовала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. 9 февраля этого года она удалила видео, то есть через несколько дней после того, как Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет


Казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что подал заявление в Генпрокуратуру страны из-за возможного финансирования Сабуровым действий РФ на Украине.  


В качестве причин запрета на въезд стендаперу в Россию называли критику СВО, нарушение миграционного и налогового законодательства, об этом писал ТАСС со ссылкой на источники. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#казахстан #сво #сабуров
Загрузка...
Загрузка...