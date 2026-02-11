Новости
FT: Зеленский может объявить о предстоящих выборах и референдуме в годовщину начала СВО
Это будет сделано на фоне сильного давления со стороны Трампа, утверждают источники undefined
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала конфликта может объявить о проведении президентских выборов на Украине и референдума по вопросу мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Financial Times. 


По словам украинских и западных чиновников, Киев начал планировать оба голосования на фоне сильного давления со стороны администрации Дональда Трампа. 


США хотят завершить мирные переговоры весной и требуют провести выборы и референдумы до 15 мая, в противном случае Украина может остаться без американских гарантий безопасности. Недавно Зеленский говорил, что Соединенные Штаты предлагают к лету закончить боевые действия. 


Источники подчеркнули: график и ультиматум США вряд ли будут выполнены, поскольку они зависят от нескольких факторов, в том числе от возможности достижения прогресса в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. 


Зеленский и его команда дали понять администрации Трампа, что готовы к «беспрецедентно сжатым срокам, несмотря на логистические трудности, связанные с проведением выборов в условиях военного времени».

