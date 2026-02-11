В Кремле словами «очень жаль» прокомментировали введение ограничений против Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в курсе новостей об ограничениях работы Telegram в РФ.





«Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал Песков, его цитату приводит ТАСС.





10 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что продолжают вводить «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения законов и обеспечения безопасности данных россиян.





Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».





Он привел в пример Иран, где власти в 2018 году запретили пользоваться платформой, однако «большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру».