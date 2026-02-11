Режиссер Богомолов попросил уволить его с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его назначили на этот пост 23 января.





«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в Telegram.





Назначение Богомолова и.о. ректора подверглось критике со стороны выпускников Школы-студии МХАТ. В письме к министру культуры Ольге Любимовой они попросили пересмотреть решение.





В обращении говорилось, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности».





«Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы», — указывали авторы обращения.





Богомолов — выпускник ГИТИС (2003), до этого окончил филологический факультет МГУ.





Сам Богомолов в ответ на критику сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст, окончившая Школу-студию МХАТ в 2018 году.





Она написала, что в Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Эрнст подчеркнула, что «странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра».