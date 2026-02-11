Новости
Новости 18+
St
Режиссер Богомолов попросил уволить его с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ
18+
Ранее выпускники школы заявили, что такое назначение «категорически нарушает традиции преемственности» undefined
Новости

Режиссер Богомолов попросил уволить его с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Ранее выпускники школы заявили, что такое назначение «категорически нарушает традиции преемственности»

Режиссер Константин Богомолов попросил освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его назначили на этот пост 23 января. 


«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в Telegram. 


Назначение Богомолова и.о. ректора подверглось критике со стороны выпускников Школы-студии МХАТ. В письме к министру культуры Ольге Любимовой они попросили пересмотреть решение. 


В обращении говорилось, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности».  


«Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы», — указывали авторы обращения. 


Богомолов — выпускник ГИТИС (2003), до этого окончил филологический факультет МГУ. 


Сам Богомолов в ответ на критику сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст, окончившая Школу-студию МХАТ в 2018 году. 


Она написала, что в Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Эрнст подчеркнула, что «странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#назначение #мхат имени горького #ольга любимова #константин богомолов
Загрузка...
Загрузка...