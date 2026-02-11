В Канаде в школе произошла стрельба, девять человек погибли, 27 ранены

Девять человек погибли, 25 ранены в результате стрельбы в школе в Тамблер-Ридж (провинция Британская Колумбия). Сам стрелок тоже мертв, сообщает CBS News.





По данным Королевской канадской конной полиции (RCMP), ранения получили 27 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.





Полицейские, войдя в образовательное учреждение, обнаружили тела шести человек. Двух погибших нашли в жилом доме, а еще одна погибшая скончалась по дороге в больницу.





В школе, где произошла трагедия, учатся дети с 7-го по 12-й класс. Один из девятиклассников рассказал журналистам, что во время нападения ему пришлось прятаться в шкафу в классе вместе с другими учениками. BSS News пишет, что преступление совершила женщина, однако детали не разглашаются.





Случившаяся трагедия — крупнейшая с 1989 года. Тогда в результате стрельбы в школе в Монреале погибли 14 человек, еще столько же пострадали. Стрелок покончил с собой.





Последнее нападение на школу в Канаде было в 2016 году: четыре человека погибли, семь получили ранения в провинции Саскачеван. Огонь открыл 17-летний ученик.