Спектакль «Пленные духи» представят артисты Театра на Юго-Западе

Клоунада поможет москвичам понять, что такое любовь. Театр на Юго-Западе представит спектакль «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых, посвященный непростым отношениям Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой.





Зрители погрузятся в историю в стиле черно-белого кино и клоунады. Братья Пресняковы превратили главных героев в персонажей пьесы «Балаганчик» Александра Блока.





Постмодернисты рассказали об истории нереальной любви и отношений, об агрессивном дружеском вмешательстве и о том, как далеко можно зайти в попытке устроить счастье близкого человека. Режиссер Олег Анищенко не только перенес героев на сцену, но и обострил и без того абсурдные ситуации.