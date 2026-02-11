Новости
Новости 18+
St
Спектакль «Пленные духи» представят артисты Театра на Юго-Западе
18+
В «Мосбилете» появились билеты на постановку undefined
Новости

Спектакль «Пленные духи» представят артисты Театра на Юго-Западе

В «Мосбилете» появились билеты на постановку

Клоунада поможет москвичам понять, что такое любовь. Театр на Юго-Западе представит спектакль «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых, посвященный непростым отношениям Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой.


Зрители погрузятся в историю в стиле черно-белого кино и клоунады. Братья Пресняковы превратили главных героев в персонажей пьесы «Балаганчик» Александра Блока.


Постмодернисты рассказали об истории нереальной любви и отношений, об агрессивном дружеском вмешательстве и о том, как далеко можно зайти в попытке устроить счастье близкого человека. Режиссер Олег Анищенко не только перенес героев на сцену, но и обострил и без того абсурдные ситуации.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#театр #спектакль #постановка #мосбилет
Загрузка...
Загрузка...