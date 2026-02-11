Новости
В России полностью заблокировали WhatsApp
Домен мессенджера пропал из DNS-серверов Роскомнадзора undefined
Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp* в России. Домен мессенджера пропал из DNS-серверов регулятора — точно так же вчера оттуда исчез домен YouTube.


Теперь при попытке зайти на оба сайта напрямую сетевое оборудование не может связать адреса сайтов с IP и выдает ошибку. Это позволяет полностью закрыть к ним доступ на территории России.


Данные меры, как утверждается, призваны освободить ресурсы РКН для замедления Telegram.


10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работе мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения.


Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону СВО.


*Принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

