Актер Вольфганг Черни заявил, что любит Москву больше других городов за безопасность
Он также признался, что часто ходит в рестораны
Актер Вольфганг Черни заявил, что любит Москву больше других городов за безопасность

Он также признался, что часто ходит в рестораны

Австрийский и российский актер Вольфганг Черни заявил, что ему нравится в Москве ее безопасность. Во многих других мегаполисах дела обстоят иначе, отметил он. 


«За все время моего пребывания здесь ни разу не было момента, когда я чувствовал себя в опасности или под угрозой. К сожалению, во многих больших городах это не так», — сказал Черни. 


Он отметил, что ему нравятся набережные вдоль Москвы-реки. Особенно та часть вдоль Нескучного сада и парка Горького. Актер рассказал, что часто ходит в рестораны и получает от этого удовольствие. 


Черни родился в Вене. В кинотеатрах сейчас идет комедия «Равиоли Оли», в которой он и Ольга Бузова сыграли главные роли.

#москва #безопасность #актеры
