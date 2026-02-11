Бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову вернули дом и участок

Экс-заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вернули дом и земельный участок. Мосгорсуд отменил решение первой инстанции, конфисковавшей у бывшего замминистра обороны это имущество. Подробности решения апелляции неизвестны.





В декабре Пресненский районный суд Москвы удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Иванова, его родных и близких, ООО «КБ Интеркоммерц» и АО «Оборонсервис» и еще нескольких юрлиц на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Решение было принято в рамках уголовного расследования о коррупции.





Из длинного перечня имущества суд отказал в удовлетворении требований Генпрокуратуры лишь в части обращения в доход государства автомобиля Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую супругу Иванова Светлану Захарову.





Ранее Daily Storm узнал, что Тимур Иванов попросился на СВО.





Мосгорсуд приговорил бывшего военачальника к 13 годам тюрьмы по делу о растрате и отмывании денег. Генерала лишили всех званий и госнаград.