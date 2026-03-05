Россия и Украина обменялись пленными

В результате переговорного процесса 5 марта с подконтрольной Киеву территории возвращены 200 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.





Взамен украинской стороне переданы 200 военнопленных ВСУ. Освобождение стало возможным благодаря посредническим усилиям со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, уточнили в Министерстве иностранных дел.





В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.





Как добавили в МИД, на 6 марта намечен еще один обмен — по формуле 300 на 300. Всего за 5-6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих.





Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил: в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, проходит обмен 500 на 500.





«Главное, наши вернутся», — написал он в своем Telegram-канале.





В конце февраля Россия и Украина провели обмен телами погибших. РФ отдала тысячу тел и получила 35 взамен.