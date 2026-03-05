Блогера Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Московский городской суд 5 марта приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за реабилитацию нацизма. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.





Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием подсудимого с предъявленным обвинением. Помимо лишения свободы, суд запретил Маркаряну в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. В московской прокуратуре добавили, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.





Поводом для уголовного преследования стал видеоролик, в котором блогер оскорбительно высказался о герое войны Александре Матросове. На заседании прокурор запрашивал для подсудимого наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии.





Маркаряна задержали в августе 2025 года при попытке покинуть Россию. По данным силовых структур, в момент задержания он находился в багажнике автомобиля, на котором пытался выехать в сторону Белоруссии, однако сам блогер это отрицал. Ранее он также был оштрафован за пропаганду психотропных веществ.