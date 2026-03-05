Замкомандующего ЛенВО Муминджанова лишили звания и приговорили к 10 годам строгого режима

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки и лишил его воинского звания генерал-майора. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.





«Лишить воинского звания генерал-майор», — огласил судья.





Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного в доход государства 17 миллионов 950 тысяч рублей. Муминджанов признан виновным по делу о коррупции.





По данным следствия, в 2017–2023 годах, занимая пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, он отвечал за снабжение войск вещевым имуществом.





В этот период министерство в рамках гособоронзаказа заключило контракты на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Как полагает следствие, за содействие в подписании договоров с определенными фирмами генерал получил взятку свыше 18 миллионов рублей.