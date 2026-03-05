«Зима в Москве» помогла отечественным брендам найти новую аудиторию

Зимний клуб «Москва» на Тверском бульваре, который был частью проекта «Зима в Москве», стал местом, где жители города могли познакомиться с российскими бьюти-брендами. В течение всего сезона проводились мастер-классы, розыгрыши, уроки макияжа и фотосессии на фоне стильных елей.





Елена Крыгина, основательница Krygina Cosmetics, подчеркнула, что участие в городских проектах позволяет ей напрямую общаться с аудиторией.





«Нам нравится быть брендом, который поддерживает городские активности. Мы с благодарностью принимаем то, что нас видят партнером для города и дают возможность проявиться и устроить настоящий Диснейленд для активных девушек Москвы и гостей столицы. Такие городские проекты очень помогают отечественным компаниям знакомить москвичей и гостей столицы с брендами на одной из самых популярных улиц города», — поделилась она.





Крыгина отметила, что их шале отличается атмосферой «взрослого Барби-дома». Бренд регулярно устраивал бесплатные мастер-классы по макияжу, где посетители могли совершенствовать свои навыки с помощью профессиональных инструментов.





Пиар-менеджер L.Sanic Таисья Богданова отметила, что живое общение с клиентами важно. Сотрудники компании устраивали мастер-классы по росписи елочных шаров и созданию куклы «Масленицы». Также они подготовили купоны со скидками для клиентов. Бренд украсил бьюти-елку, привлекая внимание блогеров и СМИ. Это помогло увеличить число подписчиков и продаж в декабре и марте.





Проект «Зима в Москве» объединил усилия города и бизнеса, открыв новые перспективы для туризма, торговли и креативных отраслей. Для предпринимателей создана программа «Время возможностей для бизнеса», предлагающая гибкие форматы участия на протяжении всего года.