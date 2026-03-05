Глава АТОР не нашла цензурных слов про отельеров Дубая, выселявших россиян

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что у нее нет цензурных слов для описания поведения некоторых отельеров в Дубае, которые выселяли россиян, застрявших в городе из-за закрытия неба на фоне военного конфликта. Ее слова передает корреспондент Daily Storm.





«Некоторые отели вели себя крайне некорректно и негостеприимно, выселяя людей или не заселяя постояльцев из других гостиниц. Пусть это останется на их совести. Мы направили властям Дубая полный перечень таких отелей», — заявила Ломидзе.





По ее словам, всего около 50 тысяч граждан РФ, включая транзитных пассажиров, следующих на Шри-Ланку, Мальдивы и другие направления, вынуждены продлить отпуск. 90% из них находятся в ОАЭ. Люди устали и ждут вылетов часами, рассказала глава ассоциации.