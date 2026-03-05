Жен, матерей и дочерей бойцов СВО приглашают на «Марафон заботы о себе»

В преддверии Международного женского дня в Едином центре поддержки участников СВО и их семей стартовала тематическая неделя под названием «Марафон заботы о себе». Эти мероприятия призваны помочь женщинам ветеранов восстановить внутренний баланс и создать праздничное настроение.





«Жены, матери и дочери ветеранов СВО — это женщины большой силы и внутренней стойкости. Они поддерживают близких, заботятся о семьях, сохраняют тепло дома. Именно поэтому им особенно важно находить время для себя. Нам важно, чтобы каждая участница помнила: забота о себе — это не роскошь, а необходимое условие для того, чтобы оставаться в ресурсном состоянии», — отметила директор центра Дария Старовойтова.





До 6 марта участницы могут посещать занятия по трем направлениям: физическая активность, психология и творчество. Программа включает серию занятий йогой для любого уровня подготовки, дыхательные практики, музыкальные тренинги для снятия напряжения и улучшения самочувствия. Завершится марафон 7 марта праздничным арт-девичником с творческими и кулинарными мастер-классами.





Для детей организуют отдельные занятия по рисованию, кулинарии и изготовлению открыток, а также зону аквагрима. Мероприятия пройдут по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2, с 11:00 до 18:00. Участие по предварительной регистрации.