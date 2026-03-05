В Азербайджане упали и взорвались два иранских беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата, которые, предположительно, летели с иранской стороны, упали и взорвались около аэропорта Нахичеваня в Азербайджане. Об этом сообщило местное агентство Trend.





По данным источника, один дрон упал непосредственно на территории аэропорта, второй взорвался во дворе близлежащей школы. По данным Министерства иностранных дел страны, пострадали два человека.





Из-за атаки в учебных заведениях, расположенных рядом с аэропортом, преподавателей и студентов эвакуировали, сообщает Report со ссылкой на Министерство образования.





«Данное нападение на азербайджанскую территорию идет вразрез с нормами и принципами международного права и ведет к эскалации напряженности в регионе», — заявили в МИД.





Баку требует от Тегерана в максимально короткие сроки прояснить ситуацию и предпринять необходимые шаги для недопущения подобных случаев. В заявлении также подчеркивается, что Азербайджан сохраняет за собой право на принятие соответствующих ответных мер. Также Баку вызвал иранского посла.