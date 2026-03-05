AP: Рост цен на нефть может помочь России финансировать ход СВО на Украине

Нарушение поставок нефти и газа, а также резкий рост цен на топливо из-за войны в Иране могут помочь России финансировать ход специальной военной операции на Украине. Об этом европейские эксперты заявили американскому агентству Associated Press.





По мнению эксперта по энергетике из аналитического центра Bruegel в Брюсселе Симоне Тальяпьетра, Россия получает большую выгоду из-за энергетической нестабильности, связанной с конфликтом США и Ирана.





«Более высокие цены на нефть означают более высокие доходы для правительства и, следовательно, более мощные возможности для финансирования [СВО] на Украине», — цитирует Тальяпьетру AP.





Глава отдела анализа ситуации на Ближнем Востоке и в ОПЕК+ в аналитической компании Kpler Амена Бакр добавляет, что в условиях логистических проблем с транспортировкой нефти на Ближний Восток и Индия и Китай «сталкиваются с серьезными стимулами к усилению зависимости от российских поставок».





Многое зависит от того, как долго Ормузский пролив останется закрытым для большинства кораблей, отмечает издание. Аналитики допускают, что длительная приостановка работы нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов может привести к росту цен на нефть до 108 долларов за баррель.





Федеральный бюджет России в марте покажет гораздо лучшие результаты, чем обычно благодаря меньшим скидкам на нефть и «заинтересованным покупателя российской нефти и нефтепродуктов», добавил гендиректор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.