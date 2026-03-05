Путин поручил ограничить передвижение электровелосипедов по тротуарам

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить предложения по ограничению передвижения электровелосипедов по тротуарам. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года.





На сайте Кремля опубликован документ, в котором Минтрансу и МВД совместно с Советом при президенте, Общественной палатой и комиссиями Госсовета поручено разработать меры по улучшению регулирования средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды. Отдельное внимание будет уделено ограничениям на их движение по тротуарам, особенно если они используются для бизнеса.





Доклад нужно подготовить до 1 июля 2026 года. Ответственные — министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.