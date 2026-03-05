Новости
Новости 18+
St
Белый дом вставил в ролик о войне с Ираном кадры из видеоигры Call of Duty
18+
Ранее в Сети попадались кадры, сделанные искусственным интеллектом undefined
Новости

Белый дом вставил в ролик о войне с Ираном кадры из видеоигры Call of Duty

Ранее в Сети попадались кадры, сделанные искусственным интеллектом

Пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X видео об ударах по Ирану. New York Magazine обратил внимание, что в начале ролика были использованы сцены из игры Call of Duty: Modern Warfare 3.


Помимо игровой вставки, в ролике показаны настоящие запуски американских истребителей и ракет, а также удары по военной технике Ирана — судам, самолетам и грузовикам. Как указано в подписи, видео предоставлено организацией Red, White & Blue.


28 февраля утром Израиль и США начали масштабную операцию против Ирана. Израильские власти назвали ее «Львиным рыком», а Пентагон — «Эпической яростью». Позже Вашингтон вместе с Израилем начал публиковать отчеты о поражении иранских военных объектов. 


Во время боевых действий в Сети неоднократно попадались кадры, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Мировые СМИ обвиняли в подделке кадров как США, так и Иран.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #иран #call of duty
Загрузка...
Загрузка...