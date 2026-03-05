«Никто не хочет воевать за Израиль»: ветерана вышвырнули со слушаний в сенате США за антивоенные заявления

Ветерана корпуса морской пехоты США и кандидата в сенат от Партии зеленых Брайана Макгинниса вывели силой с заседания подкомитета сената по вооруженным силам. Об этом сообщают Washington Examiner и журналист CBS Алан Хе.





Инцидент случился во время обсуждения военной операции США против Ирана. Макгиннис громко заявил: «Никто не хочет воевать за Израиль». Несколько раз выкрикнув это, он привлек внимание полиции, которая вывела его из зала. Ветеран сопротивлялся, цеплялся руками за дверь и в результате получил травму руки. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.





Ранее Макгиннис заявлял о намерении выступить на слушаниях и спросить власти, почему они подвергают граждан опасности, несмотря на прежние обещания избегать мировой войны.





Напомним, сенат отклонил резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу вести военную операцию в Иране без согласия конгресса. 53 сенатора поддержали документ, 47 выступили против. Это уже вторая неудачная попытка ограничить военные полномочия главы государства — аналогичное голосование провалилось в июне 2025 года.