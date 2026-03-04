Собянин объявил об оптимизации расходов бюджета Москвы с сохранением социальных обязательств

Власти Москвы приняли решение оптимизировать расходы городского бюджета на фоне замедления темпов роста доходов. При этом все социальные обязательства перед горожанами будут выполнены в полном объеме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания Президиума Правительства города, где рассматривались итоги исполнения бюджета за январь-февраль 2026 года.





По итогам первых двух месяцев рост доходов составил 2%, что ниже запланированных при формировании бюджета на текущий год 6,5%. В сложившихся условиях городские власти намерены продолжить реализацию стратегической программы развития, обеспечить выполнение социальных обязательств и финансирование совместных мероприятий с Министерством обороны РФ, решая эти задачи в рамках сбалансированного бюджета.





Для достижения этих целей принят ряд мер. До 1 июня 2026 года планируется сократить на 15% численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы и работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. В мэрии подчеркнули, что сокращение не затронет сотрудников учреждений, непосредственно предоставляющих социальные услуги населению.





Кроме того, принято решение оптимизировать на 10% запланированные на этот год расходы на финансирование инвестиционной программы. Речь идет о сокращении или переносе на более поздние сроки отдельных проектов благоустройства и культурно-массовых мероприятий. При этом ключевые городские проекты, включая программу реновации и строительство метро, будут реализованы в запланированные сроки.





Принятые решения, как отметил Собянин, позволят гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, сохранить высокие стандарты предоставления услуг, обеспечить реализацию стратегических мероприятий развития города, а также финансирование расходов на поддержку Министерства обороны, военнослужащих и их семей.