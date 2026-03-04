Путин освободил двух граждан Венгрии, воевавших за ВСУ и попавших в плен

Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины и оказались в российском плену. Об этом глава государства заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.





Как пояснил Путин, вопрос об освобождении венгерских граждан поднял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора. Освобожденные имеют двойное гражданство — венгерское и украинское — и, по словам российского лидера, были принудительно мобилизованы.





Глава государства добавил, что военнопленных освободят в день встречи, и Сийярто сможет забрать их с собой.





Во встрече также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и посол Венгрии в Москве Норберт Конкой.





Помимо гуманитарного вопроса, стороны обсудили поставки нефти в Венгрию и ситуацию на мировом и европейском газовых рынках. Путин отметил усилия Сийярто по поддержанию отношений с Россией, несмотря на имеющиеся сложности.