В Иране перенесли церемонию прощания с Али Хаменеи из-за ожидаемого наплыва миллионов скорбящих

В Иране перенесли церемонию прощания с верховным лидером Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара в рамках военной операции США и Израиля. Изначально мероприятие должно было начаться вечером 4 марта и продлиться три дня, однако сроки были изменены.





Глава Координационного совета исламской пропаганды Сейед Мохсен Махмуди пояснил, что решение связано с многочисленными призывами со всей страны, ожидаемым количеством участников в миллионы человек и необходимостью обеспечения необходимой инфраструктуры. Похороны Хаменеи состоятся в его родном городе Мешхеде, новая дата церемонии пока не объявлена.





Тем временем специальный орган, в который входят 88 представителей духовенства, продолжает выборы нового верховного лидера Ирана. Представитель совета сообщил 4 марта, что орган близок к принятию окончательного решения относительно преемника.





Ранее СМИ сообщали, что новым главой государства избран 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын погибшего рахбара. Официального подтверждения этой информации не поступало.





По данным источников, другим возможным преемником может стать Хасан Хомейни — религиозный деятель и внук первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни, который находился у власти с 1979 по 1989 год.