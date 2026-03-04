Новости
В Иране перенесли церемонию прощания с Али Хаменеи из-за ожидаемого наплыва миллионов скорбящих
В Иране перенесли церемонию прощания с верховным лидером Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара в рамках военной операции США и Израиля. Изначально мероприятие должно было начаться вечером 4 марта и продлиться три дня, однако сроки были изменены.


Глава Координационного совета исламской пропаганды Сейед Мохсен Махмуди пояснил, что решение связано с многочисленными призывами со всей страны, ожидаемым количеством участников в миллионы человек и необходимостью обеспечения необходимой инфраструктуры. Похороны Хаменеи состоятся в его родном городе Мешхеде, новая дата церемонии пока не объявлена.


Тем временем специальный орган, в который входят 88 представителей духовенства, продолжает выборы нового верховного лидера Ирана. Представитель совета сообщил 4 марта, что орган близок к принятию окончательного решения относительно преемника.


Ранее СМИ сообщали, что новым главой государства избран 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын погибшего рахбара. Официального подтверждения этой информации не поступало.


По данным источников, другим возможным преемником может стать Хасан Хомейни — религиозный деятель и внук первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни, который находился у власти с 1979 по 1989 год.

