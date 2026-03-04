Новости
Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам вывезти россиян с Ближнего Востока
Туроператоры обязаны вернуть деньги за туры, сообщили в правительстве
Президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывоз российских туристов с Ближнего Востока. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством.


Как доложил министр экономического развития Максим Решетников, с 2 марта удалось вывезти 6 тысяч российских граждан. Из них 3,3 тысячи — организованные туристы. В ОАЭ остаются почти 20 тысяч организованных туристов из РФ, в других странах Ближнего Востока — еще 230 человек.


Решетников сообщил, что с 3 марта вступило в силу правило, обязывающее туроператоров в полном объеме возвращать деньги за туры на Ближний Восток.


Вице-премьер Виталий Савельев проинформировал, что рейсы из Израиля отменены до 10 марта. Также российские авиакомпании не планируют полеты в Иран.

