В Германии метеорит упал на жилые дома

Метеорит упал в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Германии, повредив крыши нескольких домов. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на полицию.





«По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца», — говорится в материале.





Представитель национального центра управления воздушным пространством Северного Рейна-Вестфалии подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. По предварительным данным, пострадавших нет.





В соцсетях очевидцы публикуют кадры и описывают увиденное как «яркий гигантский шар в сумрачном небе».