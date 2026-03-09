Новости
В Германии метеорит упал на жилые дома
Небесное тело повредило крыши в федеральной земле Рейнланд-Пфальц undefined
Метеорит упал в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Германии, повредив крыши нескольких домов. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на полицию.


«По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца», — говорится в материале.


Представитель национального центра управления воздушным пространством Северного Рейна-Вестфалии подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. По предварительным данным, пострадавших нет.


В соцсетях очевидцы публикуют кадры и описывают увиденное как «яркий гигантский шар в сумрачном небе».

