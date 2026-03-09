Новым верховным лидером Ирана избран сын убитого Али Хаменеи

Сейед Моджтаба Хаменеи, младший сын покойного верховного правителя Ирана Али Хаменеи, стал новым верховным лидером исламской республики. Об этом сообщает государственное агентство Fars со ссылкой на Ассамблею экспертов.





Совет избрал главу государства утром 8 марта, но официальное объявление последовало позже.





Моджтаба Хаменеи — влиятельный шиитский священнослужитель в политико-религиозных кругах Ирана. Он долгое время занимал ключевые посты в администрации своего отца и тесно сотрудничал с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). После Рухоллы Хомейни и Али Хаменеи он стал третьим верховным лидером страны (рахбаром) и был избран на пожизненный срок.





Кандидат должен быть честным, набожным, обладать управленческими навыками и хорошей репутацией. Он должен исповедовать официальную религию и верить в принципы Исламской Республики, как это предписано конституцией.





На пост претендовали вице-председатель совета экспертов Алирез Арафи, представитель консерваторов Мохаммад Мехди Мирбагери, внук основателя Исламской Республики Хасан Хомейни, высокопоставленный священнослужитель Хашем Бушехри и Садек Лариджани, брат спикера парламента.





Напомним, Али Хаменеи погиб в результате американо-израильского удара 28 февраля.