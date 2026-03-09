Новости
Минздрав утвердил цвета формы для врачей: фиолетовый для руководства, зеленый для персонала
Лавандовый цвет предусмотрен для младшего персонала undefined
Минздрав России представил шесть рекомендованных цветов формы для медицинских работников в зависимости от их должности. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.


Цветовая гамма формируется в соответствии с иерархией. Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, среднему медперсоналу — салатового. Для младшего медперсонала предусмотрен лавандовый цвет, для административного — голубой, для немедицинских служб и IT-специалистов — серый.


Также в рекомендациях указаны требования к обуви: толщина подошвы — около 2-3 сантиметров для снижения нагрузки на ноги. Подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы исключить проскальзывание.

