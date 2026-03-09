Взрыв прогремел у синагоги в Бельгии: власти назвали это «актом антисемитизма»

В бельгийском городе Льеж в ночь на 9 марта произошел взрыв возле синагоги. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию.





Инцидент случился около 4 часов утра на улице Леона Фредерика. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал, однако зданию нанесен ущерб — выбиты стекла окон на фасаде, также повреждены окна в домах напротив. Полиция оцепила территорию, улица перекрыта, ведется расследование.





Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин назвал произошедшее актом антисемитизма.





«Взрыв у синагоги в Льеже — это ужасающий антисемитский акт, направленный против еврейской общины Бельгии», — написал он в соцсети X.





Мэр города Вилли Демейер также осудил инцидент, назвав его «крайне жестоким актом антисемитизма».





Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование.





