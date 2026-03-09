Новости
Новости 18+
St
Взрыв прогремел у синагоги в Бельгии: власти назвали это «актом антисемитизма»
18+
Пострадавших нет undefined
Новости

Взрыв прогремел у синагоги в Бельгии: власти назвали это «актом антисемитизма»

Пострадавших нет

В бельгийском городе Льеж в ночь на 9 марта произошел взрыв возле синагоги. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию. 


Инцидент случился около 4 часов утра на улице Леона Фредерика. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал, однако зданию нанесен ущерб — выбиты стекла окон на фасаде, также повреждены окна в домах напротив. Полиция оцепила территорию, улица перекрыта, ведется расследование.


Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин назвал произошедшее актом антисемитизма. 


«Взрыв у синагоги в Льеже — это ужасающий антисемитский акт, направленный против еврейской общины Бельгии», — написал он в соцсети X.


Мэр города Вилли Демейер также осудил инцидент, назвав его «крайне жестоким актом антисемитизма».


Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование.


Ранее в Иране заявили о начале джихада против США и Израиля.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#взрыв #бельгия #синагога
Загрузка...
Загрузка...