«Россия была и будет надежным партнером»: Путин поздравил нового лидера Ирана с избранием

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.





«Уважаемый господин Хоссейни Хаменеи, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран», — говорится в послании.





Российский лидер отметил, что в условиях вооруженной агрессии против Ирана деятельность нового верховного лидера потребует большого мужества.





«Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — подчеркнул Путин.





Глава государства также подтвердил неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранским народом, заявив, что Россия была и остается надежным партнером Исламской Республики.