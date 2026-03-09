Переговоры по Украине сорвались второй раз из-за смены приоритетов у американцев

Запланированная на эту неделю трехсторонняя встреча США, Украины и России была отложена из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом в Telegram сообщил Владимир Зеленский.





По его словам, перенос произошел по просьбе американской стороны.





«Приоритетом партнеров Киева сейчас является американо-израильский конфликт с Исламской Республикой, поэтому проведение встречи невозможно», — пояснил он.





При этом Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам «в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным для завершения конфликта».





Последний раунд трехсторонних переговоров прошел 17–18 февраля в Женеве. Следующую встречу планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке, ее пришлось перенести.