Переговоры по Украине сорвались второй раз из-за смены приоритетов у американцев
Запланированная на эту неделю трехсторонняя встреча США, Украины и России была отложена из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом в Telegram сообщил Владимир Зеленский. 


По его словам, перенос произошел по просьбе американской стороны.


«Приоритетом партнеров Киева сейчас является американо-израильский конфликт с Исламской Республикой, поэтому проведение встречи невозможно», — пояснил он. 


При этом Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам «в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным для завершения конфликта».


Последний раунд трехсторонних переговоров прошел 17–18 февраля в Женеве. Следующую встречу планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке, ее пришлось перенести.

