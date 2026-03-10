Казахстан решил зеркально ответить России, повысив утильсбор на российские авто

Казахстан планирует повысить утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, для поддержки отечественной автомобильной промышленности. Об этом на брифинге заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.





Министр отметил, что Астана не вводит специальных ограничений для российского рынка, а лишь «зеркально отвечает» на действия Москвы. Он напомнил, что в России значительно повысили ставку утильсбора на казахстанские автомобили, и она будет расти по прогрессивной шкале.





По данным министерства, импорт автомобилей из России в Казахстан невелик. По некоторым оценкам, доля российских машин составляет около 3,7% от всех проданных автомобилей. Глава ведомства подчеркнул, что после вступления новых правил в силу резкого роста цен на автомобильном рынке не произойдет.





Ранее сообщалось, что в проект новой Конституции Казахстана внесена правка, касающаяся статуса русского языка.