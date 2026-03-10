Министр войны США Хегсет анонсировал «самый масштабный» день ударов по Ирану

Новости
Сегодняшний день станет самым масштабным по количеству бомбардировок Ирана. Об этом журналистам сообщил глава Министерства войны США Пит Хегсет.


Он подчеркнул, что 10 марта будет самая высокая интенсивность ударов с привлечением увеличенного количества истребителей и бомбардировщиков. В то же время, по утверждению главы Пентагона, в минувшие сутки Иран запустил минимальное количество ракет с момента эскалации конфликта.


Американские вооруженные силы ведут боевые действия решительно, не допуская компромиссов, и продолжат наступление до полного уничтожения противника, утверждает Хегсет. Министр заявил, что Вашингтон не применяет полумер, а «методично давит врага, демонстрируя техническое мастерство и подавляющее военное превосходство». Он заверил, что США не отступят, пока не добьются окончательной и безоговорочной победы.

