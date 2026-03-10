Московские рестораторы сообщили о рекордном росте выручки 6–8 марта

Московские рестораны зафиксировали рекордную выручку в период с 6 по 8 марта. Об этом сообщил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в своем Telegram-канале.





Он рассказал, что их франшизы «Мясо&Рыба» и «Чебурешная» в период с 6 по 8 марта продемонстрировали самые большие выручки за всю историю. По оценкам, в среднем доходы прибавили 20% в соотношении с прошлым годом.





Похожая динамика также была зафиксирована и у других представителей отрасли.