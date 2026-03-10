«Лучше всякой иконы отгоняет чертей»: Российский министр спугнул мошенников вопросом про Крым

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев столкнулся с мошенниками в мессенджере MAX и отпугнул их разговорами про Крым. О произошедшем он рассказал в своих соцсетях.





Чиновник получил предупреждение от якобы сотрудника РАНХиГС о скором звонке «куратора из ФСБ». Спустя некоторое время последовал сам вызов, собеседник рассказывал министру о «безопасном счете».





Лебедев признался, что у него не хватило терпения на диалог, поэтому он решил применить «козыри». Ими стала тема принадлежности Крыма, которая, по его словам, «лучше всякой иконы отгоняет чертей». После этого собеседник пропал.





«Выродки совсем совесть потеряли. Мошенники лезут через MAX… Вообще без берегов. Опять старая схема», — написал министр.





Это не первый случай общения Лебедева с аферистами. Год назад ему звонили якобы из Социального фонда России, но тогда добиться желаемого им также не удалось.