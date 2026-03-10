В Звенигороде третьи сутки ищут троих детей, которые могли провалиться под лед

В Звенигороде уже третьи сутки, начиная с 7 марта, ищут трех пропавших детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.





В поисках участвуют спасатели МЧС, водолазы, волонтеры «ЛизаАлерт», полицейские и другие службы. Поисковые работы идут круглосуточно. Спасатели исследуют дно и подледное пространство с гидролокаторами и эхолотами. Уже пробурено более 200 лунок и оборудовано четыре майны для водолазов. Обследованная площадь акватории составляет 290 тысяч квадратных метров, а протяженность — 7,8 километра.





Оперативный штаб решил расширить зону поисков на один километр вверх по течению.





Напомним, пропавшие — два мальчика 12 лет и одна 13-летняя девочка. Как сообщали СМИ, они часто гуляли у реки. ТАСС со ссылкой на источник писал, что они могли утонуть.