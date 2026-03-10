Четверо подростков пострадали в результате массовой драки в ярославском ТЦ «Аура»

Четверо подростков пострадали в результате массовой драки в торгово-развлекательном комплексе «Аура» в Ярославле. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ярославской области.





По предварительным данным, инцидент произошел вечером 9 марта. Толпа подростков нарушила общественный порядок и устроила драку. В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как несколько человек избивают лежащего на полу парня недалеко от фудкорта. Очевидцы также сообщали о распылении перцового баллончика и возможном применении ножа, передает региональный портал 76.ru.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Личности нападавших устанавливаются, их разыскивают. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад.





Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил провести встречу с представителями торговых центров для обсуждения мер безопасности. Он назвал произошедшее в «Ауре» поводом для «недоумения».





Как добавила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, драка произошла после матча футбольной команды «Шинник». Пострадавших доставили в больницу. Она также подтвердила, что один из них получил ножевое ранение.