Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием

Российский президент Владимир Путин направил поздравления композитору и народному артисту России Александру Зацепину, которому в этом году исполнилось 100 лет. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.





Президент отметил, что композитор встречает «столь впечатляющий юбилей» на творческом подъеме и с прекрасным настроением, а главное — в кругу родных, друзей и верных поклонников.





Глава государства отметил, что композитор по-прежнему дарит свой талант и новые произведения любителям музыкального искусства. Путин пожелал Зацепину крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.





Александр Зацепин — композитор, создавший музыку для множества советских и российских фильмов. Среди них — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.