Новости
Новости 18+
St
Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием
18+
Он написал музыку к известным советским фильмам undefined
Новости

Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием

Он написал музыку к известным советским фильмам

Российский президент Владимир Путин направил поздравления композитору и народному артисту России Александру Зацепину, которому в этом году исполнилось 100 лет. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.


Президент отметил, что композитор встречает «столь впечатляющий юбилей» на творческом подъеме и с прекрасным настроением, а главное — в кругу родных, друзей и верных поклонников.


Глава государства отметил, что композитор по-прежнему дарит свой талант и новые произведения любителям музыкального искусства. Путин пожелал Зацепину крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.


Александр Зацепин — композитор, создавший музыку для множества советских и российских фильмов. Среди них — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#юбилей #владимир путин #александр зацепин
Загрузка...
Загрузка...