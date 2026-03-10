Новости
NYT: На обломках ракеты, ударившей по школе для девочек в Иране, нашли маркировку США
В результате удара погибли более 170 человек undefined
Обломки ракеты, которые упали на школу для девочек в иранском Минабе 28 февраля, имеют маркировку, схожую с американской. Об этом пишет The New York Times.


Иранские государственные СМИ также опубликовали фотографии фрагментов ракеты. На них видны серийные номера и метки, соответствующие системе классификации Пентагона и его поставщиков. Как предполагают журналисты, это обломки крылатой ракеты Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже. Издание отмечает, что большинство доказательств указывает на то, что удар по школе стал частью серии атак США, направленных на соседнюю военно-морскую базу.


Ранее группа американских сенаторов-демократов потребовала от Пентагона провести тщательное расследование. Президент Дональд Трамп заявил, что удар нанесли вооруженные силы Ирана. Однако доказательств он не привел. Министр обороны Пит Хегсет утверждал, что Иран — единственная сторона, нападающая на мирных жителей.


Напомним, по последним данным, в результате удара по школе погибло не менее 165–175 человек, в основном дети.

