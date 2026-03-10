«Огромная ненависть»: Трамп рассказал о разговоре с Путиным на тему Украины

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование по телефону. Об этом сообщил глава Белого дома на пресс-конференции.





«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине — это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — сказал американский лидер.





Кроме того, по его словам, Россия готова конструктивно содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Трамп, в свою очередь, заявил о необходимости завершения украинского конфликта.