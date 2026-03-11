Девять пострадавших при ракетном ударе по Брянску доставят на лечение в Москву

Девять человек, получивших ранения в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск, будут перевезены в федеральные медицинские центры и больницы Москвы. Соответствующее распоряжение отдал глава Минздрава Михаил Мурашко.





В настоящее время в медицинских учреждениях Брянска остаются еще 20 пострадавших, среди которых один ребенок. Состояние троих пациентов из этой группы оценивается врачами как тяжелое.





Ракетный удар по Брянску был нанесен вечером 10 марта. По официальным данным губернатора Александра Богомаза, жертвами атаки стали шесть человек, еще 37 получили ранения различной степени тяжести.