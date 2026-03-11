Гарантии ненападения и ядерный суверенитет: Иран выдвинул условия для переговоров с США

Тегеран обозначил три ключевых условия, при которых возможно начало мирных переговоров с Вашингтоном. Согласно данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Иран требует от американской стороны юридических гарантий ненападения в будущем, ядерного суверенитета и выплаты финансовых компенсаций.





В Тегеране указали также о необходимости признания своего права на реализацию полного ядерного топливного цикла на национальных объектах атомной энергетики.





Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что вопрос о контактах с США сейчас не стоит на повестке дня из-за «очень горького опыта» предыдущего взаимодействия.





Президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что единственное соглашение, которое Вашингтон готов заключить с Тегераном, — это договор о его полной капитуляции.