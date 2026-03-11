«Ведомости»: На российских маркетплейсах может появиться политическая агитация

В России рассматривают возможность использования маркетплейсов для вовлечения граждан в выборы в Госдуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.





Проект под рабочим названием «Карточки будущего» предполагает интеграцию политических и социальных предложений в привычный интерфейс интернет-магазинов.





Согласно задумке, в ленту товаров будут «подмешиваться» карточки с социальными опциями: строительством школ, детских садов, дорог или мерами поддержки семей. Пользователям предложат собрать свой «образ будущего», добавив понравившиеся пункты в корзину. За взаимодействие с таким контентом покупатели смогут получать бонусы — промокоды и участие в розыгрышах призов.





На финальном этапе пользователю покажут связь выбранных им приоритетов с «Народной программой» «Единой России» и предложат проголосовать в сентябре, указывает издание. Эксперты отмечают, что такой формат позволяет охватить многомиллионную аудиторию, однако слишком навязчивая реклама в коммерческом сервисе может вызвать у людей негатив.





Пока инициатива находится на стадии идеи, конкретная механика не утверждена. В компании Wildberries & Russ заявили, что не участвуют в подобных обсуждениях, остальные крупные площадки ситуацию не комментировали.