Песков призвал россиян думать о MAX, а не о Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференции в НИУ ВШЭ призвал переключить внимание с Telegram на мессенджер MAX. Выступая на мероприятии «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры», он подчеркнул, что российская платформа должна стать более привлекательной для пользователей в странах СНГ, чем зарубежные аналоги.





По словам представителя Кремля, Россия сталкивается с сокращением инструментов для информационной работы за рубежом. Песков отметил, что традиционное телевидение теряет влияние, а западные соцсети сохраняют лидерство в цифровом пространстве. В этих условиях Москве необходимо создавать конкурентную среду для донесения своей позиции, указал он.





Песков пояснил, что отсутствие системной работы в Telegram вынуждает искать новые способы трансляции смыслов.





По его мнению, развитие MAX позволит России эффективнее конкурировать за аудиторию в ближнем зарубежье и транслировать свою повестку в условиях информационной блокады.