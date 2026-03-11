Новости
Лариса Долина заявила, что «жива и здорова» после скандала с квартирой
Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала свое состояние после скандала с продажей недвижимости. На пресс-конференции, посвященной джазовому фестивалю Игоря Бутмана, певица ответила на вопросы о «шумихе», которая сопровождала ее в последнее время.


Артистка заявила корреспонденту Daily Storm, что справилась с ситуацией и чувствует себя нормально. 


«Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо», — сообщила Долина. 


По словам исполнительницы, в сложный период ее поддержали многие коллеги по сцене. Долина особо выделила Игоря Бутмана, который первым пришел на помощь, а также отметила солидарность музыкантов как джазового, так и популярного жанров.


Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Вскоре певица заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников.


Весной прошлого года суд вернул жилье Долиной и признал сделку недействительной, фактически оставив Лурье без денег и квартиры. Но потом покупательница подала кассационную жалобу в Верховный суд. Впоследствии Лурье отклонила предложение Долиной вернуть деньги в рассрочку в течение нескольких лет.


25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил, что Долина должна немедленно покинуть квартиру в Хамовниках, передав ее законной владелице — Полине Лурье. Судья отмечал, что сложностей с поиском нового жилья и переездом у артистки быть не должно — в собственности семьи Долиной есть и квартира, и загородный дом.

